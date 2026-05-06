Сирський озвучив завдання української армії та свій особистий пріоритет

Завданням української армії є максимальне збереження життя піхоти за допомогою сучасних технологій.

Сьогодні, 6 травня, в Україні відзначають День піхоти. З цієї нагоди Сирський привітав українських військових, наголосивши на їхній ключовій ролі у стримуванні російської агресії. "Сьогодні ми вшановуємо піхотинців - воїнів стрілецьких, механізованих, мотопіхотних, штурмових, гірсько-штурмових підрозділів, які тримають щит усієї Європи, спиняючи наступ російської орди", - зазначив він. Він вважає своїм завданням - максимально зберегти піхоту. "Це означає - слід дати їй на допомогу нові технології, зокрема безпілотні літаючі та наземні комплекси", - заявив Сирський. Головнокомандувач підкреслив, що розвиток і масштабування інновацій у Збройних силах України є його особистим пріоритетом. Він подякував військовим за мужність, стійкість і вірність присязі, а також вшанував пам’ять загиблих захисників. "Пам’ятаємо всіх наших побратимів і посестер - українських піхотинців, які віддали в боротьбі за незалежність і свободу українського народу найцінніше - свої життя!", - наголосив Сирський.