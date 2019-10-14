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Пристайко с министрами стран ЕС обсудил подготовку к нормандской встрече

Новости » Политика    14.10.2019 - 17:15
Пристайко с министрами стран ЕС обсудил подготовку к нормандской встрече
Фото: министерское заседание (twitter.com/VPrystaiko)

Пристайко также рассказал о реформах в Украине

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко принял участие в министерском заседании "Группы друзей Украины в ЕС" и обсудил с ними подготовку к нормандской встречи. Об этом он написал в Twitter.

Пристайко написал, что принял участие в министерском заседании "Группы друзей Украины в ЕС" и рассказал о реформах в Украине и ситуации с безопасностью на Донбассе.

Пристайко с министрами стран ЕС обсудил подготовку к нормандской встрече

По данным Пристайко, нормандскую встречу могут провести в ноябре. Главный вопрос - согласится ли на эту дату Россия.

Как сообщается, итоговый документ будущей встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России согласован только в части формулы Штайнмайера, другие вопросы пока обсуждаются.

РБК-Украина писало, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, если нормандский формат будет отложен, Украина будет искать альтернативу. По его словам, одной из альтернатив являются прямые переговоры с Путиным.

По словам президента Украины, во время встречи в нормандской формате обсудят вопросы амнистии на Донбассе. По его словам, нужно обсудить, каким образом должна происходить амнистия и кого она должна касаться.

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Новости Украины Евросоюзнормандский форматВадим Пристайко
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