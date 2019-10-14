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Пристайко назвал нормандский саммит последним шансом "Минска"

Новости » Политика    14.10.2019 - 16:15
Пристайко назвал нормандский саммит последним шансом "Минска"
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

По словам министра, саммит должен состоятся в середине ноября

Саммит в нормандском формате могут провести в середине ноября, если боевики на оккупированных территориях будут соблюдать перемирие, заявил министр иностранный дел Украины Вадим Пристайко, предупреждая о "последнем шансе" для РФ. Об этом он сказал в Люксембурге, передает Reuters.

Пристайко заявил, что саммит должен последовать за семидневным прекращением огня и выводом легких вооружений с востока Украины.

"Я все еще надеюсь, иначе мы бы даже не попробовали… У нас есть некоторые даты... мы стремимся к середине следующего месяца, где-то в середине ноября", - сказал министр.

Он также добавил, что Украина делает последнюю попытку "следовать по минскому пути".

"Мы открыто говорили всем, что делаем, пожалуй, последнюю честную попытку следовать по минскому пути. Если это не сработает, нам придется обратиться к плану Б", - сказал Пристайко, не уточнив детали плана.

Напомним, 10 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дата встречи в нормандском формате будет известна на следующей неделе.

Также он сообщил, что во время встречи в нормандском формате не поддержит компромиссные решения, которые угрожают настроениям в Украине. По его словам, для Украины главным приоритетом является прекращение войны. Несмотря на это, решения, которые будут угрожать украинцам, приняты не будут.

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Новости Украины Вадим Пристайко
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