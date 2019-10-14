Пристайко з міністрами країн ЄС обговорив підготовку до нормандської зустрічі

Фото: міністерське засідання (twitter.com/VPrystaiko)

Пристайко також розповів про реформи в Україні

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко взяв участь в міністерському засіданні "Групи друзів України в ЄС" та обговорив з ними підготовку до нормандської зустрічі. Про це він написав у Twitter.

Пристайко написав, що взяв участь в міністерському засіданні "Групи друзів України в ЄС" і розповів про реформи в Україні та безпекову ситуацію на Донбасі.

За даними Пристайко, нормандську зустріч можуть провести у листопаді. Головне питання - чи погодиться на цю дату Росія.

Як повідомляється, підсумковий документ майбутньої зустрічі лідерів України, Німеччини, Франції та Росії узгоджений лише в частині формули Штайнмайера, інші питання поки обговорюються.

РБК-Україна писало, що президент України Володимир Зеленський заявив, якщо нормандський формат буде відкладений, Україна буде шукати альтернативу. За його словами, однією з альтернатив є прямі переговори з Путіним.

За словами президента України, під час зустрічі в нормандської форматі обговорять питання амністії на Донбасі. За його словами, потрібно обговорити, яким чином повинна відбуватися амністія і кого вона повинна стосуватися.