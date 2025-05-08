Припинення вогню в Україні вже діє? У РФ кажуть про початок "триденного перемир'я" Путіна

Опівночі 8 травня у Росії заявили про початок дії режиму припинення вогню з Україною строком на три дні, раніше анонсованого диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ .

Попри те, що офіціального підтвердження з боку Міністерства оборони країни-агресора досі публічно не було оприлюднено, пропагандистські російські державні інформагенції та провідні медіаресурси написали опівночі (за київським часом), що таке "перемир'я" розпочалося з боку РФ.

Згідно з раніше заявленими керівництвом Росії термінами, дане "перемир'я" начебто має розпочатися о 00:00 8 травня, повинне тривати також упродовж 9 травня, й до опівночі 11 травня. Тобто загалом три доби.

Варто звернути увагу, що за даними Повітряних сил Збройних сил України, крайня активність ворога у повітрі фіксувалася 7 травня о 23:01, коли повідомлялося про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією РФ на територію Сумської області.

Станом на зараз на карті повітряної тривоги в Україні "червоні" зони лишаються тільки в окупованому Криму, в Луганській області та частково - у Харківській області. Такі дані демонструє OSINT-моніторинг (інформація на ньому береться з відкритих джерел).

У Генеральному штабі ЗСУ заяви російської сторони про начебто початок режиму припинення вогню - ніяк не коментували.