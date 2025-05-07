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Макрон оцінив, чи дотримуватиметься Росія "триденного перемир'я"

Середа 07 травня 2025 15:49
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Макрон оцінив, чи дотримуватиметься Росія "триденного перемир'я" Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російський диктатор Володимир Путіна ймовірно не дотримуватиметься раніше особисто анонсованого так званого "перемир'я" з нагоди "Дня перемоги".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Франції Еммануеля Макрона, якого цитує Sud Ouest.

"Поза межами обіцяних трьох днів, які, ймовірно, не будуть дотримані, як і попередні, чи налаштований російський президент нарешті серйозно? Чи вирішить він нарешті дотримати свого слова, зокрема, того, яке він дав під час переговорів з адміністрацією США? Ось що для нас важливо?", - заявив Макрон.

Російські "перемир'я"

Протягом останніх місяців Сполучені Штати Америки (США) проводили окремі переговори як з Україною, так і з Росією, прагнучи досягти врегулювання війни. У рамках діалогу з українською стороною Вашингтон запропонував запровадження повного припинення вогню, на що Київ одразу погодився. Водночас у Москві почали висувати власні вимоги.

Після цього Російська Федерація (РФ) ініціювала кілька так званих "перемир’їв", однак жодне з них нею не було дотримано.

Нещодавно Путін оголосив тимчасове "перемир’я", нібито з гуманітарною метою у період з 8 до 11 травня. Як відзначав президент Володимир Зеленський, Київ готовий підтримати припинення вогню, якщо країна-терорист Росія відповість дзеркально.

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Війна в Україні Еммануель Макрон Франція
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