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У Таганрозі після атаки дронів пошкоджено залізничну підстанцію і міст на трасі

07:35 15.11.2026 Нд
2 хв
aimg Катерина Коваль
У Таганрозі після атаки дронів пошкоджено залізничну підстанцію і міст на трасі Фото: пожежники МНС Росії (Getty Images)
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У ніч на 15 листопада дрони атакували Ростовську область Росії. У Таганрозі пошкоджено електропідстанції, через що зупинили рух поїздів, а на трасі Р-280 пошкоджено міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Ростовської області Юрія Слюсаря.

У Таганрозі пошкоджено електропідстанцію, яка живить залізницю. Знеструмлено лінії від станції Таганрог-Пасажирський до станції Михайлівка, і рух поїздів зупинено.

Ще одна підстанція, у кварталі Шубін, загорілася після атаки.

У Неклинівському районі пошкоджено дорожнє полотно мосту через залізничні колії на 64-му кілометрі траси Р-280. Рух мостом перекрито, транспорт пускають в об'їзд через Таганрог і село Покровське. Ця траса веде з Ростова в бік окупованих територій півдня України.

За словами губернатора, у Таганрозі загинув головний інженер електропідстанції. Ще четверо людей дістали поранення, коли уламки дронів впали на їхні автомобілі на трасі та на АЗС.

Тієї ж ночі дрони атакували й інші регіони Росії. У Татарстані після удару спалахнула пожежа в Нижньокамську, імовірно, на заводі "Нижньокамськнафтохім", одному з найбільших нафтохімічних підприємств країни.

Удари по об'єктах у Росії останнім часом стали систематичними. У ніч на 13 листопада Сили оборони уразили Волгоградський НПЗ, а кількома днями раніше українські військові атакували п'ять найбільших російських НПЗ.

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Ростовська область Російська Федерація Атака дронів
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