У Таганрозі після атаки дронів пошкоджено залізничну підстанцію і міст на трасі
У ніч на 15 листопада дрони атакували Ростовську область Росії. У Таганрозі пошкоджено електропідстанції, через що зупинили рух поїздів, а на трасі Р-280 пошкоджено міст.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Ростовської області Юрія Слюсаря.
У Таганрозі пошкоджено електропідстанцію, яка живить залізницю. Знеструмлено лінії від станції Таганрог-Пасажирський до станції Михайлівка, і рух поїздів зупинено.
Ще одна підстанція, у кварталі Шубін, загорілася після атаки.
У Неклинівському районі пошкоджено дорожнє полотно мосту через залізничні колії на 64-му кілометрі траси Р-280. Рух мостом перекрито, транспорт пускають в об'їзд через Таганрог і село Покровське. Ця траса веде з Ростова в бік окупованих територій півдня України.
За словами губернатора, у Таганрозі загинув головний інженер електропідстанції. Ще четверо людей дістали поранення, коли уламки дронів впали на їхні автомобілі на трасі та на АЗС.
Тієї ж ночі дрони атакували й інші регіони Росії. У Татарстані після удару спалахнула пожежа в Нижньокамську, імовірно, на заводі "Нижньокамськнафтохім", одному з найбільших нафтохімічних підприємств країни.
Удари по об'єктах у Росії останнім часом стали систематичними. У ніч на 13 листопада Сили оборони уразили Волгоградський НПЗ, а кількома днями раніше українські військові атакували п'ять найбільших російських НПЗ.