Зеленський пояснив, що змусить Росію погодитися на повне перемир'я
Росія може погодитися на повне припинення вогню з Україною без додаткових умов. Але для цього необхідний тиск з боку США.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента України.
"Україна продемонструвала - і всі це підкреслюють - готовність до повного і безумовного припинення вогню. Ми не ставимо якихось умов, і росіяни не мають права ставити будь-які умови", - наголосив глава держави на зустрічі з представниками бізнесу Дніпропетровської області.
Він звернув увагу, що Україна виступає проти зняття санкцій з Росії для припинення вогню. І таку позицію підтримують країни Євросоюзу.
За словами Зеленського, Росія "ухиляється від перемир'я", оскільки вона хоче досягти певних успіхів на фронті. Свідченням цього є плани ворога провести наступ на Сумському, Харківському та Запорізькому напрямках. Реалізувати свої наміри ворогу не вдалося.
"Я думаю, що посилений тиск і діалог американців з ними призведе все одно до припинення вогню", - вважає президент.
Повне припинення вогню
Нагадаємо, українські та американські чиновники на зустрічі в Саудівській Аравії в березні обговорювали ініціативу щодо повного припинення вогню між Україною та Росією на 30 днів. Президент України Володимир Зеленський запевнив, що країна згодна на такий крок.
При цьому російський диктатор Володимир Путін заявив, що він нібито підтримує таку пропозицію США, але є "нюанси", які його "турбують". Зокрема, глава Кремля почав вимагати, щоб на час перемир'я Україні перестали надавати військову допомогу.
Уже вчора, 1 квітня, заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков зовсім відкинув мирні ініціативи США. Він поскаржився, що вони нібито не передбачають вирішення "проблем" Росії.
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