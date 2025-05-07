У ЗСУ різко відреагували на "перемир'я" Путіна: це перекур, а не припинення вогню

Українські військові не вірять у припинення вогню на 9 травня, яке оголосив російський диктатор Володимир Путін. Сили оборони нагадали, що на великоднє "перемир'я" змін на фронті майже не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Оперативно-стратегічного угруповування військ "Хортиця" Віктора Трегубова у коментарі "Донбас Реалії".

"Минуле перемир'я на половині напрямків ми взагалі не помітили. На північних напрямках помітили трохи, але там же росіяни спочатку хотіли провести якесь перегрупування, на тому ж самому Куп'янському напрямку. Тому якщо там на кілька днів спала інтенсивність - це ми помітили", - сказав спікер.

За його словами, на інших напрямках фронту затишшя не було. Йдеться про Покровський, Торецький, Краматорський і Новопавлівський напрямки.

"Перемир'я, яке оголошується на пару ділянок, це називається не перемир'я, а перекур. Тому чекати якогось перемир'я ми не маємо наміру, і ми не бачимо якоїсь підготовки до мирного жесту", - додав Трегубов.

На думку спікера, російський диктатор Володимир Путін просто хоче убезпечити урочистості на 9 травня або потім перекласти провину за зрив на Україну.

"Великоднього перемир'я ми не відчули, травневого теж не побачимо", - вважає Трегубов.