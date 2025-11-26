Зеленський: будемо нарощувати випуск ППО близького і середнього радіусу

Зеленський зазначив, що ППО - це те, що потрібно для щоденного знищення російських ракет та дронів. Міністерство оборони та командування будуть контролювати максимальне нарощення виробництва дронів-перехоплювачів.

"Окремо - протиповітряна оборона малого та середнього радіуса дії. Це те, що потрібно і для фронту, і для захисту об’єктів енергетики. Оновили потреби, і по цьому будемо збільшувати виробництво", - запевнив він.

Зеленський додав, що пріоритетним стане саме українське виробництво. Питання має таку важливість, що Україна не може тут залежати від партнерів. За налагодження виробництва будуть відповідати персонально усі, хто цим займається.

"Наше вітчизняне, українське виробництво - це гарантія захисту, українці не мають залежати від того, чи вдається щось знайти на світовому ринку чи на складах партнерів. Завдання по виробництву мають бути виконані вчасно, персональна відповідальність за це на всіх рівнях", - резюмував президент.