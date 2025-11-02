ua en ru
Нд, 02 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Німеччина передала Україні обіцяні системи Patriot, - Зеленський

Україна, Неділя 02 листопада 2025 16:50
UA EN RU
Німеччина передала Україні обіцяні системи Patriot, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Україна отримала від Німеччини системи Patriot. Переговори щодо подальшого посилення протиповітряної оборони країни тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Ми зміцнили компонент "петріотів" у нашій українській протиповітряній обороні. Я дякую Німеччині та особисто канцлеру Фрідріху Мерцу за цей наш спільний крок для захисту життів від російського терору", - наголосив він.

Президент зазначив, що країни певний час готували це посилення ППО, і тепер домовленості виконано.

"Російські удари з повітря - це головна ставка Путіна в цій війні, саме терором він хоче компенсувати нездатність досягти своїх божевільних цілей на землі", - сказав Зеленський.

Український лідер додав, що кожне посилення ППО наближає Україну до завершення війни. Він підкреслив, що чим менше буде вдаватися країні-агресорці, тим "більшим буде її мотив завершити війну".

"Разом із нашими партнерами ми продовжуємо працювати над побудовою надійної системи протиповітряної оборони. І наші спроможності зможуть гарантувати безпеку не лише України, а й наших партнерів, коли це буде потрібно", - заявив український президент.

Зеленський зауважив, що переговори щодо подальшого посилення ППО тривають. Вони відбуваються як на рівні урядів, так і безпосередньо з виробниками систем.

Німеччина заявляла про наміри передати зі складів Бундесверу Україні Patriot на початку серпня 2025 року, йшлося про дві системи. Поставку здійснили за фінансової підтримки Данії, Литви та Норвегії.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський під час засідання "коаліції рішучих" закликав країни ЄС надати Україні системи ППО Patriot. За його словами, Київ повернув би їх одразу після отримання від Сполучених Штатів.

Зазначимо, нещодавно, Зеленський і Мерц провели зустріч, під час якої президент України звернувся із "конкретними проханнями" щодо допомоги у "оборонних можливостях" країни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Україна ППО Війна в Україні
Новини
У Туреччині готові прийняти новий раунд переговорів між Києвом і Москвою: що відомо
У Туреччині готові прийняти новий раунд переговорів між Києвом і Москвою: що відомо
Аналітика
Аспірантура вже перестала бути способом ухилення від мобілізації, – Микола Трофименко, МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Аспірантура вже перестала бути способом ухилення від мобілізації, – Микола Трофименко, МОН