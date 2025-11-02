Німеччина передала Україні обіцяні системи Patriot, - Зеленський

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Ми зміцнили компонент "петріотів" у нашій українській протиповітряній обороні. Я дякую Німеччині та особисто канцлеру Фрідріху Мерцу за цей наш спільний крок для захисту життів від російського терору", - наголосив він.

Президент зазначив, що країни певний час готували це посилення ППО, і тепер домовленості виконано.

"Російські удари з повітря - це головна ставка Путіна в цій війні, саме терором він хоче компенсувати нездатність досягти своїх божевільних цілей на землі", - сказав Зеленський.

Український лідер додав, що кожне посилення ППО наближає Україну до завершення війни. Він підкреслив, що чим менше буде вдаватися країні-агресорці, тим "більшим буде її мотив завершити війну".

"Разом із нашими партнерами ми продовжуємо працювати над побудовою надійної системи протиповітряної оборони. І наші спроможності зможуть гарантувати безпеку не лише України, а й наших партнерів, коли це буде потрібно", - заявив український президент.

Зеленський зауважив, що переговори щодо подальшого посилення ППО тривають. Вони відбуваються як на рівні урядів, так і безпосередньо з виробниками систем.

Німеччина заявляла про наміри передати зі складів Бундесверу Україні Patriot на початку серпня 2025 року, йшлося про дві системи. Поставку здійснили за фінансової підтримки Данії, Литви та Норвегії.