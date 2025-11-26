Зеленский приказал ускорить выпуск украинских систем ПВО малого и среднего действия

Зеленский отметил, что ПВО - это то, что нужно для ежедневного уничтожения российских ракет и дронов. Министерство обороны и командование будут контролировать максимальное наращивание производства дронов-перехватчиков.

"Отдельно - противовоздушная оборона малого и среднего радиуса действия. Это то, что нужно и для фронта, и для защиты объектов энергетики. Обновили потребности, и по этому будем увеличивать производство", - заверил он.

Зеленский добавил, что приоритетным станет именно украинское производство. Вопрос имеет такую важность, что Украина не может здесь зависеть от партнеров. За налаживание производства будут отвечать персонально все, кто этим занимается.

"Наше отечественное, украинское производство - это гарантия защиты, украинцы не должны зависеть от того, удается ли что-то найти на мировом рынке или на складах партнеров. Задачи по производству должны быть выполнены вовремя, персональная ответственность за это на всех уровнях", - резюмировал президент.