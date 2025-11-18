ua en ru
Вт, 18 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Іспанія передасть Україні дефіцитні ракети для систем ППО IRIS-T, - Зеленський

Мадрид, Вівторок 18 листопада 2025 20:14
UA EN RU
Іспанія передасть Україні дефіцитні ракети для систем ППО IRIS-T, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський та прем'єр Іспанії Педро Санчес (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Іспанія в рамках нового пакета військової допомоги надасть Україні ракети для батарей IRIS-T. Таке озброєння зараз у дефіциті.

Як передає РБК-Україна, про це на пресконференції з прем'єром Іспанії Педро Санчесом заявив президент України Володимир Зеленський.

Голова держави наголосив, що Україна та Іспанія готові до спільного виробництва високоточної зброї.

Також, як зазначив Зеленський, він вдячний Іспанії за новий пакет оборонної допомоги.

"Це, зокрема, ракети для ППО. Це великий дефіцит для нас. Під час зими великий дефіцит. У цьому випадку конкретний пакет, 40 ракет для систем ППО IRIS-T", - сказав президент.

За його словами, загалом у рамках нового пакета Україна отримає зброю на 300 млн євро. Це суттєва допомога.

Важливість ППО для України

Нагадаємо, на тлі похолодання російські окупанти почали регулярно атакувати енергетичні об'єкти України.

Для того, щоб відбити постійні атаки, українським воїнам потрібно більше систем ППО та ракет до них.

2 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що Німеччина передала Україні додаткові системи Patriot, які вкрай необхідні для знищення російських балістичних ракет.

Також 15 жовтня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна надасть Україні зброю на 2 млрд євро.

Зокрема, планується постачання двох систем протиповітряної оборони IRIS-T.

За неофіційними даними, станом на серпень цього року Німеччина надала Україні вже вісім батарей IRIS-T. Німецькі та українські чиновники не розкривають точної кількості.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський ППО Допомога Україні Військова допомога Війна в Україні
Новини
"Укренерго" оприлюднило графіки на 19 листопада: як відключатимуть світло
"Укренерго" оприлюднило графіки на 19 листопада: як відключатимуть світло
Аналітика
Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського