Іспанія передасть Україні дефіцитні ракети для систем ППО IRIS-T, - Зеленський

Іспанія в рамках нового пакета військової допомоги надасть Україні ракети для батарей IRIS-T. Таке озброєння зараз у дефіциті.

Як передає РБК-Україна, про це на пресконференції з прем'єром Іспанії Педро Санчесом заявив президент України Володимир Зеленський.

Голова держави наголосив, що Україна та Іспанія готові до спільного виробництва високоточної зброї. Також, як зазначив Зеленський, він вдячний Іспанії за новий пакет оборонної допомоги. "Це, зокрема, ракети для ППО. Це великий дефіцит для нас. Під час зими великий дефіцит. У цьому випадку конкретний пакет, 40 ракет для систем ППО IRIS-T", - сказав президент. За його словами, загалом у рамках нового пакета Україна отримає зброю на 300 млн євро. Це суттєва допомога.