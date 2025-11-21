Максимальне приниження РФ: українці збивають "Кинджали" піснею про Бандеру, - Telegraph

Україна використовує музику, щоб збивати російські аеробалістичні ракети "Кинджал", які у РФ називають "непереможними". Спеціальна група глушить супутникові сигнали ракет, замінюючи їх відомою українською піснею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

Українська бойова спецгрупа під назвою "Нічна варта" стверджує, що лише за два тижні збила 19 російських ракет "Кинджал". Для протидії ракетам використовуються команди на переспрямування, а також пісня "Батько наш Бандера" - вона висміює російські пропагандистські наративи.

Ракети "Кинджал" коштують кілька мільйонів доларів кожна, несуть 480 кілограмів вибухівки та літають зі швидкістю понад 6400 кілометрів на годину. Проте вони покладаються на російську навігаційну систему ГЛОНАСС. На ракеті використано антену з керованою діаграмою спрямованості (CRPA) - це вже доволі старий тип технології для захисту від глушіння.

Українці цим активно користуються. Українська система глушіння сигналів "Ліма" замінює дані з російських супутників, використовуючи для глушіння пісню. Пісня перекриває дані з супутника, а система передає ракетам хибний сигнал, повідомляючи, що вони перебувають над територію Ліми в Перу.

На швидкості в 6400 кілометрів на годину, ракета намагається розвернутися "у бік України", але дестабілізується через різку зміну курсу та фактично розвалюється на кілька частин. Часто вона просто розламується навпіл через величезне навантаження під час спроби маневру.

Росіяни намагаються збільшити кількість приймачів на ракеті, щоб зробити її менш вразливою. Але це не допомагає. Таким чином, робота "Нічної варти" виявилася успішнішою, ніж розраховувала Україна.