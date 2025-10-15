ua en ru
Ср, 15 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

IRIS-T, ракети для Patriot і не тільки. Німеччина передасть Україні зброю на 2 млрд євро

Брюссель, Середа 15 жовтня 2025 17:34
UA EN RU
IRIS-T, ракети для Patriot і не тільки. Німеччина передасть Україні зброю на 2 млрд євро Фото: Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Німеччина надасть Україні нову військову допомогу на понад 2 млрд євро. Вона спрямована на посилення української протиповітряної оборони.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Standard.

Пісторіус під час зустрічі у форматі "Рамштайн" у Брюсселі зазначив, що Україна, зокрема, отримає пакет військової допомоги вартістю близько 500 млн доларів. До нього входять ракети для систем ППО Patriot, радіолокаційні системи, а також артилерійські боєприпаси з високоточним наведенням.

Також Німеччина надасть Україні дві системи IRIS-T з великою кількістю керованих ракет. Очікується постачання протитанкової зброї, засобів зв'язку та сучасного стрілецького озброєння.

"Поточні події на полі бою в Україні мають зміцнити нашу рішучість продовжувати підтримку України", - зазначив міністр.

За його словами, Росія не виявляє бажання закінчувати війну проти України і намагається приховати свої невдачі за рахунок ударів по мирних українських містах. Водночас ЗСУ значно уповільнюють просування солдатів РФ.

Пісторіус уточнив, що, згідно з німецькими оцінками, з початку року Росія втратила близько 300 тисяч солдатів.

Допомога Україні від Німеччини

Нагадаємо, раніше міністр фінансів і віце-канцлер Німеччини Ларс Клінгбейль наголосив, що його країна щорічно витрачатиме на допомогу Україні 9 млрд євро.

Відповідне рішення було погоджено німецьким урядом.

Зокрема, станом на кінець серпня Німеччина могла передати Україні вже вісім систем ППО IRIS-T.

Читайте РБК-Україна в Google News
ППО Допомога Україні Військова допомога Війна в Україні
Новини
Зеленський утворив військову адміністрацію в Одесі, її очолить Лисак
Зеленський утворив військову адміністрацію в Одесі, її очолить Лисак
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить