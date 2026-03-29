Принц Ірану у вигнанні закликав США відмовитись від переговорів з Тегераном

Реза Пахлаві, син поваленого шаха Ірану, у суботу, 28 березня, заявив, що мирні переговори з нинішнім керівництвом Ірану не усунуть загрозу для США, а лише дадуть Тегерану час. Водночас він оголосив, що знову закликатиме іранців виходити на вуличні протести.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Пахлаві виступив на Конференції консервативної політичної дії в Техасі. Його поява на сцені супроводжувалася оваціями, а заяви про намір допомогти "звільнити іранський народ" викликали бурхливі оплески серед консерваторів та іранських американців у залі.

Він послався на нещодавні заяви президента США Дональда Трампа, який пояснював жорстку лінію щодо Ірану небажанням "кожні два роки" стикатися із загрозами з боку Тегерана. На думку Пахлаві, саме до цього й призведуть будь-які домовленості з чинною іранською владою.

"Єдине, на що можна покластися у залишків цього режиму, - це виграш часу, обман і крадіжки. Вони ніколи не стануть чесними чи справжніми партнерами у справі миру", - наголосив він.

За словами Пахлаві, влада Ірану лише імітуватиме переговори, а потім повернеться до звичної політики тиску й погроз на адресу США.

"Вони виграють час, будуть вдавати, що ведуть переговори, а потім повернуться до своїх старих джихадистських методів, погрожуючи Америці, її безпеці та інтересам", - додав спадковий принц Ірану.

Зміна влади в Ірані

65-річний опозиціонер позиціонує себе як найбільш реальний кандидат на роль очільника перехідного уряду. Він також заявив, що готовий повернутися до Ірану за першої можливості, завершивши таким чином своє 47-річне вигнання.

У своїй промові Пахлаві намагався пов’язати зміну влади в Ірані з інтересами американської безпеки та бізнесу. Зокрема, він заявив, що вільний Іран може відкрити для США великі економічні можливості.

Особливо гучну реакцію залу викликали його слова з пропозицією уявити Іран, який замість гасел "Смерть Америці" говоритиме "Боже, благослови Америку". Кілька разів під час виступу частина аудиторії скандувала "Хай живе король".

Пахлаві також нагадав про свій січневий заклик до тривалих загальнонаціональних протестів в Ірані. Тепер він заявив, що, "коли настане відповідний момент", знову звернеться до іранців із закликом повстати, щоб "відвоювати свою батьківщину, свою гідність і своє майбутнє".