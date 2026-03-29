Пентагон готується до наземної операції в Ірані, - Washington Post

Пентагон веде підготовку до можливих наземних операцій в Ірані, які можуть тривати кілька тижнів, залежно від рішення президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Washington Post .

Підготовка до нової фази конфлікту

У США розглядають сценарії подальшої ескалації на Близькому Сході. За даними джерел, у регіон уже перекидаються тисячі американських військових і морських піхотинців.

Йдеться про підготовку до потенційної операції, яка може стати наступним етапом конфлікту, якщо Білий дім ухвалить відповідне рішення.

При цьому підкреслюється, що обговорювані дії не передбачають повномасштабного вторгнення.

Формат можливої операції

Згідно з інформацією чиновників, може йтися про проведення обмежених рейдів за участю сил спеціальних операцій і підрозділів звичайної піхоти.

Такі дії розглядаються як більш гнучкий формат військового втручання.

Зазначається, що навіть за такого підходу американські військові можуть зіткнутися із серйозними загрозами, включно з атаками дронів і ракет, вогнем із наземних позицій і застосуванням саморобних вибухових пристроїв.

Позиція Білого дому

Адміністрація Дональда Трампа останніми днями демонструє різноспрямовані сигнали - від заяв про прагнення завершити конфлікт до попереджень про можливу ескалацію.

Прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт підкреслила, що підготовка Пентагону спрямована на розширення варіантів для президента.

"Завдання Пентагону - провести підготовку, щоб надати головнокомандувачу максимальну свободу вибору. Це не означає, що президент ухвалив рішення".

При цьому раніше вона заявила, що в разі відмови Тегерана від ядерних амбіцій Трамп "готовий розпалити пекло" проти Ірану.

Можливі цілі та терміни

За інформацією джерел, в адміністрації обговорювали варіант встановлення контролю над островом Харг.

Терміни потенційної операції оцінюють по-різному: від кількох тижнів до кількох місяців.

Раніше США передали Ірану перелік із 15 вимог, що включає обмеження на озброєння, припинення підтримки проксі-груп і визнання Ізраїлю.