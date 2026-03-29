Принц Ирана в изгнании призвал США отказаться от переговоров с Тегераном

08:58 29.03.2026 Вс
3 мин
Сын свергнутого шаха считает, что действующий режим Ирана использует переговоры лишь для выигрыша времени
aimg Мария Науменко
Принц Ирана в изгнании призвал США отказаться от переговоров с Тегераном Фото: Сын последнего шаха Ирана Реза Пахлави (https://x.com/PahlaviReza)

Реза Пахлави, сын свергнутого шаха Ирана, в субботу, 28 марта, заявил, что мирные переговоры с нынешним руководством Ирана не устранят угрозу для США, а лишь дадут Тегерану время. В то же время он объявил, что снова будет призывать иранцев выходить на уличные протесты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Пентагон готовится к наземной операции в Иране, - Washington Post

Пахлави выступил на Конференции консервативного политического действия в Техасе. Его появление на сцене сопровождалось овациями, а заявления о намерении помочь "освободить иранский народ" вызвали бурные аплодисменты среди консерваторов и иранских американцев в зале.

Он сослался на недавние заявления президента США Дональда Трампа, который объяснял жесткую линию в отношении Ирана нежеланием "каждые два года" сталкиваться с угрозами со стороны Тегерана. По мнению Пахлави, именно к этому и приведут любые договоренности с действующей иранской властью.

"Единственное, на что можно положиться у остатков этого режима, - это выигрыш времени, обман и воровство. Они никогда не станут честными или настоящими партнерами в деле мира", - подчеркнул он.

По словам Пахлави, власти Ирана будут лишь имитировать переговоры, а затем вернутся к привычной политике давления и угроз в адрес США.

"Они выиграют время, будут делать вид, что ведут переговоры, а потом вернутся к своим старым джихадистским методам, угрожая Америке, ее безопасности и интересам", - добавил наследный принц Ирана.

Смена власти в Иране

65-летний оппозиционер позиционирует себя как наиболее реальный кандидат на роль главы переходного правительства. Он также заявил, что готов вернуться в Иран при первой возможности, завершив таким образом свое 47-летнее изгнание.

В своей речи Пахлави пытался связать смену власти в Иране с интересами американской безопасности и бизнеса. В частности, он заявил, что свободный Иран может открыть для США большие экономические возможности.

Особенно громкую реакцию зала вызвали его слова с предложением представить Иран, который вместо лозунгов "Смерть Америке" будет говорить "Боже, благослови Америку". Несколько раз во время выступления часть аудитории скандировала "Да здравствует король".

Пахлави также напомнил о своем январском призыве к длительным общенациональным протестам в Иране. Теперь он заявил, что, "когда наступит подходящий момент", снова обратится к иранцам с призывом восстать, чтобы "отвоевать свою родину, свое достоинство и свое будущее".

Напомним, Дональд Трамп ранее заявлял, что хочет избежать затяжной войны и рассчитывает завершить конфликт уже в ближайшие недели. По данным СМИ, президент США настаивает на соблюдении ранее определенных сроков.

В рамках подготовки к переговорам Трамп на 10 дней приостановил удары по энергетическим объектам Ирана. По его словам, этот шаг был сделан по просьбе Тегерана, а сам диалог с иранской стороной "идет очень хорошо".

Также Иран обещал передать США встречное предложение по мирному урегулированию. В Белом доме заявляли, что ждут официального сигнала от Тегерана.

