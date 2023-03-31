Примусову евакуацію дітей можуть запровадити не лише у Бахмуті: список громад

До списку увійшли:

Авдіївська;

Курахівська;

Мар’їнська;

Очеретинська;

Часовоярська;

Сіверська;

Соледарська;

Званівська;

Торецька;

Вугледарська;

Великоновосілківська;

Комарська;

села Костянтинівської територіальної громади.

"Рішення про примусову евакуацію дітей з інших громад Донецької області, окрім Бахмута, наразі немає", - розповіла заступниця очільника Донецької ОВА Юлія Костюніна.

Вона зазначила, що поки ведуться попередні узгоджувальні дії з відповідними виконавцями, оскільки нарада облдержадміністрації щодо обов'язкової евакуації родин з дітьми, які проживають в населених пунктах на лінії розмежування, була проведена ще до вступу в дію Постанови № 209 від 7 березня.

"Саме тоді ці дванадцять громад і ще одна - частково, були визначенні для обов'язкової евакуації. В першу чергу це стосується родин з дітьми", - додала вона

При цьому, Костюніна підкреслила, що рішення про примусову евакуацію дітей ухвалює обласна військова адміністрація, яка узгоджує його з органами військового командування та координаційним штабом з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.

За словами Костюніної, за останній місяць станом на 30 березня із зазначених громад добровільно вже евакуйовані понад 500 дітей з батьками.

В яких громадах родин з дітьми вже немає?