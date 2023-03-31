Принудительную эвакуацию детей могут ввести не только в Бахмуте: список общин

Кроме Бахмута Донецкой области, принудительную эвакуацию детей могут ввести еще в 13 общинах региона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.
В список вошли:
"Решение о принудительной эвакуации детей из других общин Донецкой области, кроме Бахмута, пока нет", - рассказала заместитель главы Донецкой ОВА Юлия Костюнина.
Она отметила, что пока ведутся предварительные согласовательные действия с соответствующими исполнителями, поскольку совещание облгосадминистрации по обязательной эвакуации семей с детьми, проживающими в населенных пунктах на линии разграничения, было проведено еще до вступления в силу Постановления №209 от 7 марта.
"Именно тогда эти двенадцать общин и еще одна - частично, были определены для обязательной эвакуации. В первую очередь это касается семей с детьми", - добавила она.
При этом Костюнина подчеркнула, что решение о принудительной эвакуации детей принимает областная военная администрация, которая согласовывает его с органами военного командования и координационным штабом по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения.
По словам Костюниной, за последний месяц по состоянию на 30 марта из указанных общин добровольно эвакуированы более 500 детей с родителями.
В каких общинах семей с детьми уже нет?
Как сообщалось, Авдеевка из-за постоянных атак оккупантов перешла в "красную зону". Город закрыли для журналистов, гражданских и волонтеров. При этом на следующей неделе из Авдеевки планируют принудительно эвакуировать всех детей, которые там остаются.
Кроме того, ранее вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук призвала гражданских уезжать из Бахмута из-за постоянных российских обстрелов. В полиции сообщили, что в Бахмуте остается менее 40 детей, их эвакуация продолжается.
Напомним, Минреинтеграции инициировало проект постановления об обязательной эвакуации детей из опасных зон. Премьер-министр Денис Шмыгаль разъяснил механизм.
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