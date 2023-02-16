Верещук знову закликала цивільних евакуюватися з Бахмута: назвала причини, чому це треба зробити

У Бахмуті наразі залишаються 6 тисяч цивільних. Їх закликають евакуюватися, оскільки росіяни продовжують з артилерії обстрілювати житлові квартали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.

"Лише за сьогодні там загинули 5 цивільних, 9 поранено. У місті йдуть важкі бої", - зазначила посадовиця.

Верещук звернулася до громадян, що перебувають у Бахмуті, та пояснила, що поки вони залишаються у місті, то:

наражають на небезпеку себе та своїх близьких, особливо дітей, які змушені залишатись разом з ними.

створюють додаткові проблеми та ризики всім тим, хто намагається їм там допомагати (військовим, Нацполіції, волонтерам).

заважають нормально працювати в місті нашим силам оборони, які змушені постійно зважати на безпеку цивільних.

"Тому, вкотре закликаю негайно евакуюватись. Як це зробити та куди звертатись, ви добре знаєте", - додала міністр.