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Верещук знову закликала цивільних евакуюватися з Бахмута: назвала причини, чому це треба зробити

Новость на русском →
Четвер 16 лютого 2023 23:53
Верещук знову закликала цивільних евакуюватися з Бахмута: назвала причини, чому це треба зробити Фото: Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

У Бахмуті наразі залишаються 6 тисяч цивільних. Їх закликають евакуюватися, оскільки росіяни продовжують з артилерії обстрілювати житлові квартали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.

"Лише за сьогодні там загинули 5 цивільних, 9 поранено. У місті йдуть важкі бої", - зазначила посадовиця.

Верещук звернулася до громадян, що перебувають у Бахмуті, та пояснила, що поки вони залишаються у місті, то:

  • наражають на небезпеку себе та своїх близьких, особливо дітей, які змушені залишатись разом з ними.
  • створюють додаткові проблеми та ризики всім тим, хто намагається їм там допомагати (військовим, Нацполіції, волонтерам).
  • заважають нормально працювати в місті нашим силам оборони, які змушені постійно зважати на безпеку цивільних.

"Тому, вкотре закликаю негайно евакуюватись. Як це зробити та куди звертатись, ви добре знаєте", - додала міністр.

Нагадаємо, Бахмут залишається головним напрямком атак росіян, де вони зосереджують основні зусилля та не шкодують особовий склад, щоб прорватися.

Як розповів президент Володимир Зеленський, наразі на Бахмутському та Вугледарському напрямках найскладніша ситуація. Однак українські захисники тримаються і завдають максимальних втрат ворогу.

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