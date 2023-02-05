Безкоштовна обов’язкова евакуація з Донецької області: куди звертатися
В останні дні російська армія збільшила обстріл міст Донецької області, які знаходяться у відносному тилу. Куди дзвонити, щоб виїхати з міста прифронтового безкоштовно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.
Як відзначають спеціалісти, безоплатна обов’язкова евакуація з Донецької області продовжується.
"З небезпечного регіону вже виїхали понад 36 тисяч осіб, з них більш ніж 5 тисяч дітей і понад 2 тисячі людей з-поміж маломобільних груп", - йдеться в повідомленні.
Щоб повідомити про намір евакуюватися, жителі Донецької області можуть звернутися за телефонами:
- для всіх громад: (098) 890-33-18;
- Краматорськ: (050) 544-86-92;
- Костянтинівка: (093) 420-18-83;
- Часів Яр: (099) 712-03-59;
- Соледар: (095) 385-60-71;
- Миколаївка: (050) 814-85-45.
Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 15-48 або ж написати нам у месенджери на номер: (096) 078-84-33.
Обстріли Донецької області
1 лютого російські окупанти обстріляли Слов'янськ (пошкоджено підприємство) та двічі Краматорськ Донецької області - ракети потрапили на територію одного з цвинтарів та до житлового будинку в центрі міста. Під час влучення ракети до чотириповерхівки, будинок був повністю зруйнований, троє людей загинули, 8 отримали серйозні поранення і були госпіталізовані до лікарні.
Також центр Краматорська був атакований двома ракетами С-300 і 2 лютого. Поранення отримали 6 осіб - 4 чоловіків та 2 жінок. Також через обстріл постраждала школа, дитяча лікарня та 16 житлових будинків.
3 лютого російські війська обстріляли Покровськ Донецької області, застосувавши "Урагани" та заборонені касетні боєприпаси. Місцеві чули близько 40 вибухів, під обстріл потрапив житловий масив та парк.
Також 3 лютого окупанти атакували центр Торецька Донецької області "Градами". Одна людина загинула, шість - троє жінок і троє чоловіків - отримали поранення.
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