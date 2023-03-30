ua ru
Чт, 30 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

З Авдіївки наступного тижня примусово евакуюють всіх дітей, - глава міста

Новость на русском →
Авдіївка, Четвер 30 березня 2023 15:29
З Авдіївки наступного тижня примусово евакуюють всіх дітей, - глава міста Фото: вивезти дітей з Авдіївки планують наступного тижня (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Наступного тижня з Авдіївки планують примусово евакуювати всіх дітей, які наразі там залишаються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За словами Барабаша, в Авдіївці (Донецька область) планують наступного тижня провести примусову евакуацію шістьох дітей, які залишилися в місті і яких батьки ховають від представників влади, волонтерів і поліцейських.

"Не йдеться про вилучення дітей у батьків: хоча б один із них має обов'язково їхати з дитиною. Ми дали їм час, минуло майже два тижні - наступного тижня вже будемо силою вивозити. На жаль, діятимемо у такий спосіб. Не хотілося б до цього доходити, але якщо безвідповідальні батьки наражають своїх дітей на смертельну небезпеку, то вже нема про що говорити - треба просто брати й вивозити", - сказав він.

За його словами, представники військової адміністрації, поліції та волонтери, які опікуються евакуацією, намагалися дати людям шанс "самим до цього прийти", щодня умовляючи кожну сім'ю.

"Справа ж іще в тому, що вони ховають дітей, тікаючи від нас. Ми їх знаходимо, домовляємося, що завтра їдемо. Здається, ось навіть змогли вмовити, вони вже й валізи пакують, а вранці "Білі янголи" (спецпідрозділ поліції Донбасу, який у найгарячіших точках допомагає розвозити харчові набори та евакуювати населення - ред.) приїжджають забирати, а їх немає: вони за ніч змінили локацію", - розповів Барабаш.

Нагадаємо, днями уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, чи підтримує примусову евакуацію дітей з прифронтових зон.

Раніше віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук пояснювала механізм примусової евакуації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Авдіївка евакуація Війна Росії проти України
NEWS
Нова загроза на фронті. Росіяни почали активно застосовувати крилаті авіабомби, - Ігнат
Нова загроза на фронті. Росіяни почали активно застосовувати крилаті авіабомби, - Ігнат
DAILY
Данило Гетманцев: Завжди є хтось, хто хоче зіграти у рулетку з державою
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Данило Гетманцев: Завжди є хтось, хто хоче зіграти у рулетку з державою