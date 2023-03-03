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Не примусово. Шмигаль роз'яснив плани по евакуації дітей з небезпечних зон

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П'ятниця 03 березня 2023 17:29
Не примусово. Шмигаль роз'яснив плани по евакуації дітей з небезпечних зон Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова, Сергій Пишкін

Примусову евакуацію лише однієї дитини неможливо розробити в законодавчому плані. Наразі розглядається варіант щодо вивозу неповнолітньої особи разом з одним із батьків.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Як пояснив Шмигаль, неможливо відібрати у батьків дитину та вивезти її без їхньої згоди з небезпечної зони, оскільки це буде кіднепінгом.

"Є живі батьки, які опікуються дитиною, вони не позбавлені батьківських прав, ви не можете відібрати у них дитину і вивезти її без їхньої згоди, це неможливо, це кіднепінг. Ми не можемо красти дітей в українських родин", - відзначив прем'єр.

Водночас Шмигаль зауважив, що якщо існує загроза життю дитини, наразі розробляться проєкт постанови щодо її евакуації з одним з батьків.

"Це те, про що ми розмовляли вчора на нараді. Тобто ми працюємо якраз над таким варіантом, щоб все-таки рятувати максимальну кількість життів наших дітей і їхніх батьків", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Мінреінтеграції ініціює проєкт постанови, який передбачає надання дозволу ОВА приймати рішення про проведення обов’язкової евакуації дітей з їхніми батьками або особами, які їх замінюють.

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