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Дітей хочуть примусово евакуювати із зон активних бойових дій: відмова батьків не допускається

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П'ятниця 03 березня 2023 10:39
Дітей хочуть примусово евакуювати із зон активних бойових дій: відмова батьків не допускається Фото: Ірина Верещук (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Мінреінтеграції пропонує ввести примусову евакуацію дітей з їхніми батьками із зон активних бойових дій. При цьому від такої евакуації не можна буде відмовитись.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінреінтеграції.

Мінреінтеграції ініціює проєкт постанови щодо захисту дітей, які перебувають у зоні воєнних дій і збройних конфліктів. Він передбачає надання дозволу ОВА за погодженням з органами військового командування та Координаційним штабом з питань проведення обов’язкової евакуації приймати рішення про проведення обов’язкової евакуації в примусовий спосіб дітей з їхніми батьками або особами, які їх замінюють.

Зазначається, що такі рішення можуть ухвалюватися з приводу окремих населених пунктів, де ведуться активні бойові дії. При цьому відмова батьків від обов’язкової евакуації не допускається.

"Якщо батьки не можуть подбати про безпеку дітей, це зробить держава", - додала віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук.

Нагадаємо, Верещук закликає цивільних виїжджати з Бахмута через постійні російські обстріли.

У поліції повідомили, що в Бахмуті залишається менше 40 дітей, їхня евакуація продовжується.

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Ірина Верещук евакуація
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