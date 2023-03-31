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Примусову евакуацію дітей можуть запровадити не лише у Бахмуті: список громад

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Донбас, П'ятниця 31 березня 2023 11:29
Примусову евакуацію дітей можуть запровадити не лише у Бахмуті: список громад Фото: примусова евакуація дітей із Донецької області можлива у 13 громадах (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Окрім Бахмута Донецької області, примусову евакуацію дітей можуть запровадити ще у 13 громадах регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

До списку увійшли:

  • Авдіївська;
  • Курахівська;
  • Мар’їнська;
  • Очеретинська;
  • Часовоярська;
  • Сіверська;
  • Соледарська;
  • Званівська;
  • Торецька;
  • Вугледарська;
  • Великоновосілківська;
  • Комарська;
  • села Костянтинівської територіальної громади.

"Рішення про примусову евакуацію дітей з інших громад Донецької області, окрім Бахмута, наразі немає", - розповіла заступниця очільника Донецької ОВА Юлія Костюніна.

Вона зазначила, що поки ведуться попередні узгоджувальні дії з відповідними виконавцями, оскільки нарада облдержадміністрації щодо обов'язкової евакуації родин з дітьми, які проживають в населених пунктах на лінії розмежування, була проведена ще до вступу в дію Постанови № 209 від 7 березня.

"Саме тоді ці дванадцять громад і ще одна - частково, були визначенні для обов'язкової евакуації. В першу чергу це стосується родин з дітьми", - додала вона

При цьому, Костюніна підкреслила, що рішення про примусову евакуацію дітей ухвалює обласна військова адміністрація, яка узгоджує його з органами військового командування та координаційним штабом з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.

За словами Костюніної, за останній місяць станом на 30 березня із зазначених громад добровільно вже евакуйовані понад 500 дітей з батьками.

В яких громадах родин з дітьми вже немає?

  • Вугледарська;
  • Часовоярська;
  • Великоновосілківська;
  • прифронтові села Костянтинівської міської територіальної громади.

Як повідомлялось, Авдіївка через постійні атаки окупантів перейшла у "червону зону". Місто закрили для журналістів, цивільних та волонтерів. При цьому наступного тижня з Авдіївки планують примусово евакуювати всіх дітей, які залишаються там.

Крім цього, раніше віце-прем’єр-міністр України Ірина Верещук закликала цивільних виїжджати з Бахмута через постійні російські обстріли. У поліції повідомили, що в Бахмуті залишається менше 40 дітей, їхня евакуація продовжується.

Нагадаємо, Мінреінтеграції ініціювало проєкт постанови про обов'язкову евакуацію дітей із небезпечних зон. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль роз'яснив механізм.

Раніше РБК-Україна розповіло, куди дзвонити, щоб виїхати з прифронтового міста безкоштовно.

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