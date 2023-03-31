Примусову евакуацію дітей можуть запровадити не лише у Бахмуті: список громад
Окрім Бахмута Донецької області, примусову евакуацію дітей можуть запровадити ще у 13 громадах регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.
До списку увійшли:
- Авдіївська;
- Курахівська;
- Мар’їнська;
- Очеретинська;
- Часовоярська;
- Сіверська;
- Соледарська;
- Званівська;
- Торецька;
- Вугледарська;
- Великоновосілківська;
- Комарська;
- села Костянтинівської територіальної громади.
"Рішення про примусову евакуацію дітей з інших громад Донецької області, окрім Бахмута, наразі немає", - розповіла заступниця очільника Донецької ОВА Юлія Костюніна.
Вона зазначила, що поки ведуться попередні узгоджувальні дії з відповідними виконавцями, оскільки нарада облдержадміністрації щодо обов'язкової евакуації родин з дітьми, які проживають в населених пунктах на лінії розмежування, була проведена ще до вступу в дію Постанови № 209 від 7 березня.
"Саме тоді ці дванадцять громад і ще одна - частково, були визначенні для обов'язкової евакуації. В першу чергу це стосується родин з дітьми", - додала вона
При цьому, Костюніна підкреслила, що рішення про примусову евакуацію дітей ухвалює обласна військова адміністрація, яка узгоджує його з органами військового командування та координаційним штабом з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.
За словами Костюніної, за останній місяць станом на 30 березня із зазначених громад добровільно вже евакуйовані понад 500 дітей з батьками.
В яких громадах родин з дітьми вже немає?
- Вугледарська;
- Часовоярська;
- Великоновосілківська;
- прифронтові села Костянтинівської міської територіальної громади.
Як повідомлялось, Авдіївка через постійні атаки окупантів перейшла у "червону зону". Місто закрили для журналістів, цивільних та волонтерів. При цьому наступного тижня з Авдіївки планують примусово евакуювати всіх дітей, які залишаються там.
Крім цього, раніше віце-прем’єр-міністр України Ірина Верещук закликала цивільних виїжджати з Бахмута через постійні російські обстріли. У поліції повідомили, що в Бахмуті залишається менше 40 дітей, їхня евакуація продовжується.
Нагадаємо, Мінреінтеграції ініціювало проєкт постанови про обов'язкову евакуацію дітей із небезпечних зон. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль роз'яснив механізм.
Раніше РБК-Україна розповіло, куди дзвонити, щоб виїхати з прифронтового міста безкоштовно.
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