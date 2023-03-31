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Принудительную эвакуацию детей могут ввести не только в Бахмуте: список общин

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Донбасс, Пятница 31 марта 2023 11:29
Принудительную эвакуацию детей могут ввести не только в Бахмуте: список общин Фото: принудительная эвакуация детей из Донецкой области возможна в 13 общинах (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Кроме Бахмута Донецкой области, принудительную эвакуацию детей могут ввести еще в 13 общинах региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.

В список вошли:

  • Авдеевская;
  • Кураховская;
  • Марьинская;
  • Очеретинская;
  • Часовоярская;
  • Северская;
  • Соледарская;
  • Звановская;
  • Торецкий;
  • Угледарская;
  • Великоновоселковская;
  • Комарская;
  • села Константиновской территориальной общины.

"Решение о принудительной эвакуации детей из других общин Донецкой области, кроме Бахмута, пока нет", - рассказала заместитель главы Донецкой ОВА Юлия Костюнина.

Она отметила, что пока ведутся предварительные согласовательные действия с соответствующими исполнителями, поскольку совещание облгосадминистрации по обязательной эвакуации семей с детьми, проживающими в населенных пунктах на линии разграничения, было проведено еще до вступления в силу Постановления №209 от 7 марта.

"Именно тогда эти двенадцать общин и еще одна - частично, были определены для обязательной эвакуации. В первую очередь это касается семей с детьми", - добавила она.

При этом Костюнина подчеркнула, что решение о принудительной эвакуации детей принимает областная военная администрация, которая согласовывает его с органами военного командования и координационным штабом по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения.

По словам Костюниной, за последний месяц по состоянию на 30 марта из указанных общин добровольно эвакуированы более 500 детей с родителями.

В каких общинах семей с детьми уже нет?

  • Угледарская;
  • Часовоярская;
  • Великоновоселковская;
  • прифронтовые села Константиновской городской территориальной громады.

Как сообщалось, Авдеевка из-за постоянных атак оккупантов перешла в "красную зону". Город закрыли для журналистов, гражданских и волонтеров. При этом на следующей неделе из Авдеевки планируют принудительно эвакуировать всех детей, которые там остаются.

Кроме того, ранее вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук призвала гражданских уезжать из Бахмута из-за постоянных российских обстрелов. В полиции сообщили, что в Бахмуте остается менее 40 детей, их эвакуация продолжается.

Напомним, Минреинтеграции инициировало проект постановления об обязательной эвакуации детей из опасных зон. Премьер-министр Денис Шмыгаль разъяснил механизм.

Ранее РБК-Украина рассказало, куда звонить, чтобы выехать из прифронтового города бесплатно.

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