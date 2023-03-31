Принудительную эвакуацию детей могут ввести не только в Бахмуте: список общин

Кроме Бахмута Донецкой области, принудительную эвакуацию детей могут ввести еще в 13 общинах региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media .

В список вошли:

Авдеевская;

Кураховская;

Марьинская;

Очеретинская;

Часовоярская;

Северская;

Соледарская;

Звановская;

Торецкий;

Угледарская;

Великоновоселковская;

Комарская;

села Константиновской территориальной общины.

"Решение о принудительной эвакуации детей из других общин Донецкой области, кроме Бахмута, пока нет", - рассказала заместитель главы Донецкой ОВА Юлия Костюнина.

Она отметила, что пока ведутся предварительные согласовательные действия с соответствующими исполнителями, поскольку совещание облгосадминистрации по обязательной эвакуации семей с детьми, проживающими в населенных пунктах на линии разграничения, было проведено еще до вступления в силу Постановления №209 от 7 марта.

"Именно тогда эти двенадцать общин и еще одна - частично, были определены для обязательной эвакуации. В первую очередь это касается семей с детьми", - добавила она.

При этом Костюнина подчеркнула, что решение о принудительной эвакуации детей принимает областная военная администрация, которая согласовывает его с органами военного командования и координационным штабом по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения.

По словам Костюниной, за последний месяц по состоянию на 30 марта из указанных общин добровольно эвакуированы более 500 детей с родителями.

В каких общинах семей с детьми уже нет?