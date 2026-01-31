Примусова евакуація на Харківщині: 25 дітей залишаються у небезпечних селах
У семи населених пунктах Харківщини оголосили примусову евакуацію родин із дітьми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Ідеться про села Старосалтівської громади: Березники, Вишневе, Гонтарівка, Металівка, Радькове, Зарічне та Широке.
На сьогодні, за останніми даними, в цих населених пунктах залишається 25 дітей.
"Закликаємо родини з неповнолітніми невідкладно виїхати з небезпечних територій, бо йдеться про збереження життів", - зазначив Синєгубов.
За його словами, маршрути евакуації вже відпрацьовані, передбачені місця тимчасового проживання людей.
"Евакуйовані сім'ї отримають підтримку в оформленні статусу ВПО, доступ до виплат і гуманітарної допомоги", - пообіцяв очільник ОВА.
Евакуація з прифронтових територій
Раніше повідомлялось, що з прифронтових громад Запорізької та Дніпропетровської областей планують примусово евакуювати понад три тисячі дітей разом із батьками.
У громадах Донецької області, що перебувають у зоні активних бойових дій, досі залишаються близько 13,8 тисячі людей, зокрема в Покровській громаді та Костянтинівці.
В Україні наразі працює 20 транзитних центрів для переселенців, а на прифронтових територіях евакуацією займаються спеціальні підрозділи ДСНС "Фенікс" і Національної поліції "Білий Янгол".
Раніше також повідомлялося про обов’язкову евакуацію жителів із 14 прикордонних населених пунктів Чернігівської області, а також про плани вивезти дітей із 19 населених пунктів Донеччини та маломобільних людей із Запорізької області до безпечніших регіонів.