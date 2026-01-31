Примусова евакуація на Харківщині: 25 дітей залишаються у небезпечних селах

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Ідеться про села Старосалтівської громади: Березники, Вишневе, Гонтарівка, Металівка, Радькове, Зарічне та Широке.



На сьогодні, за останніми даними, в цих населених пунктах залишається 25 дітей.



"Закликаємо родини з неповнолітніми невідкладно виїхати з небезпечних територій, бо йдеться про збереження життів", - зазначив Синєгубов.



За його словами, маршрути евакуації вже відпрацьовані, передбачені місця тимчасового проживання людей.

"Евакуйовані сім'ї отримають підтримку в оформленні статусу ВПО, доступ до виплат і гуманітарної допомоги", - пообіцяв очільник ОВА.