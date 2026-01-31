ua en ru
Принудительная эвакуация на Харьковщине: 25 детей остаются в опасных селах

Харьковская область, Суббота 31 января 2026 04:32
Принудительная эвакуация на Харьковщине: 25 детей остаются в опасных селах
Автор: Марина Балабан

В семи населенных пунктах Харьковщины объявили принудительную эвакуацию семей с детьми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова .

Речь идет о селах Старосалтовской громады: Березники, Вишневое, Гонтаревка, Металловка, Радьково, Заречное и Широкое.

На сегодня, по последним данным, в этих населенных пунктах остается 25 детей.

"Призываем семьи с несовершеннолетними безотлагательно выехать с опасных территорий, потому что речь идет о сохранении жизней", - отметил Синегубов.

По его словам, маршруты эвакуации уже отработаны, предусмотрены места временного проживания людей.

"Эвакуированные семьи получат поддержку в оформлении статуса ВПЛ, доступ к выплатам и гуманитарной помощи", - пообещал глава ОВА.

Эвакуация из прифронтовых территорий

Ранее сообщалось, что из прифронтовых громад Запорожской и Днепропетровской областей планируют принудительно эвакуировать более трех тысяч детей вместе с родителями.

В громадах Донецкой области, находящихся в зоне активных боевых действий, до сих пор остаются около 13,8 тысячи человек, в частности в Покровской громаде и Константиновке.

В Украине сейчас работает 20 транзитных центров для переселенцев, а на прифронтовых территориях эвакуацией занимаются специальные подразделения ГСЧС "Феникс" и Национальной полиции "Белый Ангел".

Ранее также сообщалось об обязательной эвакуации жителей из 14 приграничных населенных пунктов Черниговской области, а также о планах вывезти детей из 19 населенных пунктов Донецкой области и маломобильных людей из Запорожской области в более безопасные регионы.

