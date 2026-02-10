Примусова евакуація дітей із зон бойових дій: як працюватиме новий закон

Евакуація з прифронтових територій

Раніше повідомлялося, що з прифронтових громад Запорізької та Дніпропетровської областей планують примусово евакуювати понад три тисячі дітей разом із батьками.

Також у громадах Донецької області, які перебувають у зоні активних бойових дій, досі залишаються близько 13,8 тисячі мешканців, зокрема в Покровській громаді та Костянтинівці.

Нині в Україні функціонують 20 транзитних центрів у різних регіонах, а безпосередню евакуацію з прифронтових територій здійснюють спеціалізовані підрозділи ДСНС "Фенікс" і поліції "Білий Янгол".

Раніше також ухвалювалися рішення про обов’язкову евакуацію жителів із 14 прикордонних населених пунктів Чернігівської області, а також про вивезення дітей із 19 населених пунктів Донеччини та маломобільних осіб із Запорізької області до безпечніших регіонів.