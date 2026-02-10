RU

Принудительная эвакуация детей из зон боевых действий: как будет работать новый закон

Иллюстративное фото: Рада приняла закон об эвакуации детей из зоны боевых действий (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Верховная Рада приняла закон, который определяет новые правила обязательной эвакуации населения из зон боевых действий. Документ предусматривает отдельные механизмы эвакуации детей и других уязвимых категорий граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Читайте также: Волонтеры попали под удар РФ во время эвакуации на Херсонщине

Кто принимает решение об эвакуации

Решение о проведении обязательной эвакуации населения будут принимать военные администрации по представлению военного командования на соответствующей территории.

Как будут проводить эвакуацию детей

Обязательная эвакуация детей будет осуществляться вместе с одним из родителей или законным представителем при участии органов опеки и попечительства и Национальной полиции.

В случае отказа родителей покинуть опасную территорию эвакуацию детей в безопасные регионы будет проводить полиция с последующей передачей их органам опеки.

Дополнительные ограничения в зонах эвакуации

На территориях, где будет проводиться обязательная эвакуация, могут вводиться ограничения по въезду и пребыванию граждан.

Закон направлен на совершенствование механизмов защиты гражданского населения во время войны и обеспечения безопасности людей, которые не могут самостоятельно покинуть опасные районы.

 

Эвакуация с прифронтовых территорий

Ранее сообщалось, что из прифронтовых громад Запорожской и Днепропетровской областей планируют принудительно эвакуировать более трех тысяч детей вместе с родителями.

Также в громадах Донецкой области, которые находятся в зоне активных боевых действий, до сих пор остаются около 13,8 тысячи жителей, в частности в Покровской громаде и Константиновке.

Сейчас в Украине функционируют 20 транзитных центров в разных регионах, а непосредственную эвакуацию с прифронтовых территорий осуществляют специализированные подразделения ГСЧС "Феникс" и полиции "Белый Ангел".

Ранее также принимались решения об обязательной эвакуации жителей из 14 приграничных населенных пунктов Черниговской области, а также о вывозе детей из 19 населенных пунктов Донецкой области и маломобильных лиц из Запорожской области в более безопасные регионы.

