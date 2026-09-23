ua en ru
Ср, 23 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

"Прильоти" по Києву: в УЗ відповіли, чи пошкоджений центральний вокзал

11:36 23.09.2026 Ср
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
"Прильоти" по Києву: в УЗ відповіли, чи пошкоджений центральний вокзал Фото: Центральний залізничний вокзал Києва (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Центральний залізничний вокзал Києва не пошкоджений внаслідок обстрілу російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укрзалізниці".

"У зв’язку з інформацією про приліт поблизу Центрального залізничного вокзалу Києва повідомляємо: вокзал не пошкоджено", - зазначили у компанії.

В УЗ також закликали всіх громадян перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Нагадаємо, сьогодні в УЗ закликали українців триматися подалі від залізничних об'єктів і йти до укриття за будь-якого рівня тривоги найближчими днями і в подальшому.

Зазначимо, вранці 23 вересня російські дрони влучили у дві автозаправні станції в різних районах Києва - Голосіївському та Дарницькому. В одному з випадків загорівся дах АЗС, унаслідок чого постраждала одна людина.

Крім того, після удару АЗС мережі "Укрнафта" була повністю зруйнована. Це вже шоста атака на об'єкти компанії за останні тижні. Працівники не постраждали, оскільки на момент обстрілу перебували в укритті.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що вранці російські окупанти завдали нових ударів по столиці. Внаслідок атаки загинув один цивільний, ще восьмеро людей постраждали.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ Укрзалізниця Війна в Україні
Новини
У нас є шанс закінчити війну з Росією до зими, - Зеленський
У нас є шанс закінчити війну з Росією до зими, - Зеленський
Аналітика
Україна не обходиться європейцям дорого: інтерв'ю з французьким міністром Аддадом
Роман Коткореспондент РБК-Україна Україна не обходиться європейцям дорого: інтерв'ю з французьким міністром Аддадом