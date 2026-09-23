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У Києві через атаку РФ загинула людина, є постраждалі

10:50 23.09.2026 Ср
2 хв
aimg Юлія Капітонова
У Києві через атаку РФ загинула людина, є постраждалі Фото: Росія дедалі сильніше тероризує столицю України (facebook.com/bogdan.kukura.page)
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Вранці 23 вересня російські окупанти завдали нових ударів по Києву, внаслідок чого загинув один цивільний, ще восьмеро постраждали.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

За словами міського голови, станом на 10:30 кількість постраждалих зросла до восьми осіб.

Також він підтвердив, що життя одного з поранених врятувати не вдалося.

"Один із поранених, якого госпіталізували у тяжкому стані, помер у лікарні", - заявив Кличко.

У Києві через атаку РФ загинула людина, є постраждалі

Наслідки атаки РФ на Київ 23 вересня (Фото: facebook.com/bogdan.kukura.page)

Він також уточнив, що наразі у стаціонарах міських лікарень перебувають четверо постраждалих.

"Атака ворожих БпЛА на Київ триває. Перебувайте в безпечних місцях!", - закликав мер.

Атака РФ на Київ 23 вересня

Вранці Кличко повідомив, що в Солом'янському районі уламки російського дрона впали на території між житловими будинками. Також після ворожої атаки там загорілося на території транспортного підприємства.

У Голосіївському районі виникла пожежа у складських приміщеннях. Крім того, зафіксовано влучання БпЛА в автозаправну станцію.

У Києві через атаку РФ загинула людина, є постраждалі

Наслідки атаки РФ на Київ 23 вересня (Фото: facebook.com/bogdan.kukura.page)

Також безпілотник упав на чотириповерховий бізнес-центр.

У Дарницькому районі зафіксовано влучання в об'єкт транспортної інфраструктури. Окрім того, через атаку загорівся дах однієї з АЗС.

У Києві через атаку РФ загинула людина, є постраждалі

Наслідки атаки РФ на Київ 23 вересня (Фото: facebook.com/bogdan.kukura.page)

На місцях ворожих ударів наразі працюють екстрені служби.

Раніше РБК-Україна показувало, який вигляд має АЗС "Укрнафти" у Києві після російської атаки.

Також ми писали, скільки цілей сили ППО змогли знешкодити під час нового повітряного нападу ворога.

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