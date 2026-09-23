ua en ru
Ср, 23 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

"Прилеты" по Киеву: в УЗ ответили, поврежден ли центральный вокзал

11:36 23.09.2026 Ср
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
"Прилеты" по Киеву: в УЗ ответили, поврежден ли центральный вокзал Фото: Центральный железнодорожный вокзал Киева (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Центральный железнодорожный вокзал Киева не поврежден в результате обстрела российских окупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрзализныци".

"В связи с информацией о прилете вблизи Центрального железнодорожного вокзала Киева сообщаем: вокзал не поврежден", - отметили в компании.

В УЗ также призвали всех граждан находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Напомним, сегодня в УЗ призвали украинцев держаться подальше от железнодорожных объектов и идти к укрытию при любом уровне тревоги в ближайшие дни и в дальнейшем.

Отметим, утром 23 сентября российские дроны попали в две автозаправочные станции в разных районах Киева - Голосеевском и Дарницком. В одном из случаев загорелась крыша АЗС, в результате чего пострадал один человек.

Кроме того, после удара АЗС сети "Укрнафта" была полностью разрушена. Это уже шестая атака на объекты компании за последние недели. Работники не пострадали, поскольку в момент обстрела находились в укрытии.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что утром российские оккупанты нанесли новые удары по столице. В результате атаки погиб один гражданский, еще восемь человек пострадали.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев Укрзализныця Война в Украине
Новости
У нас есть шанс закончить войну с Россией до зимы, - Зеленский
У нас есть шанс закончить войну с Россией до зимы, - Зеленский
Аналитика
Украина не обходится европейцам дорого: интервью с французским министром Аддадом
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Украина не обходится европейцам дорого: интервью с французским министром Аддадом