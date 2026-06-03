ua en ru
Ср, 03 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Прилет подтвержден: как выглядит корвет "Бойкий" после атаки дронов СБС (фото)

23:10 03.06.2026 Ср
2 мин
Дроны пролетели до вражеского судна более 1000 км
aimg Валерий Ульяненко
Прилет подтвержден: как выглядит корвет "Бойкий" после атаки дронов СБС (фото) Фото: российский корвет "Бойкий" (wikimedia)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

В среду, 3 июня, операторы 1-го отдельного центра СБС поразили российский корвет "Бойкий" в сухом доке в Кронштадте. Спутниковые снимки подтвердили попадание по вражескому судну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "КиберБорошно".

На спутниковых снимках видно, что судно дымит и россияне пытаются его погасить из нескольких брандспойтов.

"Бойкий" известен тем, что сопровождал танкеры "теневого флота" страны-агрессора и находился в Кронштадте на ремонте.

Читайте также: Спутниковые снимки раскрыли последствия атаки на нефтяной терминал в Санкт-Петербурге

Расстояние от Украины до российского корвета составляет около 1100 километров.

Прилет подтвержден: как выглядит корвет &quot;Бойкий&quot; после атаки дронов СБС (фото)Фото: последствия удара по корвету "Бойкий" (t.me/kiber_boroshno)

Прилет подтвержден: как выглядит корвет &quot;Бойкий&quot; после атаки дронов СБС (фото)

Фото: последствия удара по корвету "Бойкий" (t.me/kiber_boroshno)

Что известно о российском корвете

Корвет "Бойкий" проекта 20380 был построен в 2011 году, а в состав Балтийского флота РФ его приняли в 2013 году.

Судно является носителем управляемого ракетного вооружения и активной боевой единицей, которую оккупанты привлекали к операциям вблизи границ стран НАТО.

В Силах беспилотных систем отмечали, что удар по корвету существенно ослабляет морской потенциал страны-агрессора в Балтийском регионе.

Напомним, в ночь на сегодня украинские беспилотники атаковали Москву. Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщал о якобы сбивании дронов и работе экстренных служб в местах падения обломков.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удары по Кронштадту и Тамбову. По его словам, все три объекта имеют отношение к финансированию или обеспечению военной машины РФ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Санкт-Петербург Война в Украине Дрони
Новости
Зеленский поставил жесткий дедлайн по Patriot и пригрозил кадровыми выводами
Зеленский поставил жесткий дедлайн по Patriot и пригрозил кадровыми выводами
Аналитика
Жизнь после "Артемсоли": как Украина преодолевает дефицит соли и кто заменил промышленного гиганта
Мария Волощукредактор РБК-Украина Жизнь после "Артемсоли": как Украина преодолевает дефицит соли и кто заменил промышленного гиганта