ua en ru
Пт, 31 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Притворялся оппозиционером? Лукашенко выдумал шпионскую легенду о Протасевиче

Минск, Пятница 31 октября 2025 15:46
UA EN RU
Притворялся оппозиционером? Лукашенко выдумал шпионскую легенду о Протасевиче Фото: Роман Протасевич (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Один из основателей оппозиционного издания Nexta Роман Протасевич якобы является сотрудником белорусской разведки.

Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на БелТА.

Лукашенко после запуска контрабандных воздушных шаров над Литвой обвинил страны Запада в том, что они "ищут повод" для введения санкций против Беларуси.

В частности, диктатор вспомнил санкции против Беларуси за то, что Минск принудительно посадил самолет с Романом Протасевичем, который считался оппозиционером.

"Долго рассказывать не буду. Протасевич - это сотрудник нашей разведки. Нам надо было его задерживать?" - сказал Лукашенко.

Он добавил, что Протасевич якобы работал под прикрытием. И Беларусь лишь сделала вид, что его задержали.

"Он приехал в Грецию, его туда вызвали, он доложил разведчикам все, что нас интересовало, получил задание и летел обратно. Туда, где работал, через Вильнюс. Нас обвинили в том, что мы задержали оппозиционера. А он не наш оппозиционер. Мы не задерживали оппозиционера. Вот ввели санкции", - заявил диктатор.

Следует отметить, что Nexta - популярное белорусское СМИ, которое во время массовых протестов в 2020 году фактически координировало митинги, публикуя информацию о времени и местах сбора.

Один из основателей проекта, Роман Протасевич, после начала войны в 2014 году побывал на Донбассе.

По словам основателя батальона "Азов" Андрея Билецкого, Протасевич находился в "Азове" в качестве журналиста.

Задержание Протасевича

Напомним, в мае 2021 года в Минске принудительно посадили самолет компании Ryanair, на борту которого находился Роман Протасевич. Беларусь заявила о необходимости экстренной посадки самолета из-за якобы взрывчатки на борту.

После этого Протасевича задержали. Ему сообщили о подозрении в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности, организации массовых беспорядков и организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.

До вылета из Греции Протасевич заявлял, что за ним якобы следят.

В ответ на такие действия белорусских властей страны Запада ввели санкции против Беларуси.

В мае 2023 года "оппозиционеру" назначили 8 лет колонии строгого режима, но буквально через 14 дней его помиловали. Он практически сразу же выступил с благодарностью Лукашенко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Лукашенко Беларусь Роман Протасевич
Новости
Будет единый документ: у Зеленского раскрыли, как Украина, ЕС и США готовят мирный план
Будет единый документ: у Зеленского раскрыли, как Украина, ЕС и США готовят мирный план
Аналитика
Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине