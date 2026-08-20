Прихований апгрейд Pixel 11: яку функцію Google запозичила в Apple

Google без гучних анонсів додала у лінійку смартфонів Pixel 11 нову корисну функцію. Користувачі тепер можуть вибирати унікальні патерни вібрації для дзвінків і сповіщень, а також призначати їх для окремих контактів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Android Authority .

Як працює нове налаштування вібрації?

Функцію роздільного керування вібраційними сигналами виявили у системних налаштуваннях смартфона. Google пропонує готові варіанти вібросигналу залежно від вибраного рингтону, проте користувач може змінити їх вручну.

Серед доступних режимів можна обрати:

Класичну довгу вібрацію (Classic Long Vibration);

Серцебиття (Heartbeat);

Шестерні (Gears);

Гримучу змію (Rattlesnake);

Пульс (Pulse).

Спеціальні графіки вібрування різняться не лише за тривалістю, а й за характером: від коротких різких імпульсів до складних послідовностей.

Налаштування сповіщень винесені в окремий розділ меню Sound and vibration.

Персоналізація для контактів та переваги

Налаштувати вібрування для окремих абонентів можна через застосунок Контакти.

Призначаючи різні ритми вібрації для членів сім'ї чи колег по роботі, власник пристрою може легко зрозуміти, хто саме телефонує, навіть не дістаючи смартфон із кишені.

Розробники переконані: оновлення буде корисне користувачам, які часто тримають гаджет у беззвучному режимі, працюють у шумних приміщеннях або мають обмеження зору.

Ексклюзивність для серії Pixel 11

Зауважимо, що подібні рішення вже давно існують в iOS від Apple та в деяких оболонках Android. З усім тим, Google реалізувала цю функцію з глибокою інтеграцією у власні фірмові вібромотори, які вважаються одними з найкращих на ринку.

Наразі оновлена система вібрації доступна виключно на смартфонах серії Pixel 11. Компанія поки не оголошувала, чи з'явиться ця функція на старіших моделях Pixel разом із майбутніми оновленнями ПЗ.