Pixel 11 став заручником ШІ: смартфон Google програє флагманам конкурентів

Google зробила ставку на ШІ, проте Pixel 11 не зміг приховати слабше залізо. Gemini отримав чимало нових функцій, однак технічні експерти вважають, що програмні можливості не компенсують відставання смартфона від конкурентів.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Android Authority .

У чому Pixel 11 програє іншим флагманам?

Аналітики зазначають, що Google роками спирається на оптимізацію ПЗ, проте апаратна частина флагманів 2026 року суттєво відстає від пропозицій Apple, Samsung і китайських брендів.

Поки конкуренти впроваджують нові технології, Pixel 11 зберігає концепцію, яка мало чим відрізняється від моделей минулих років.

Основні претензії фахівців до апаратної частини:

Процесор: чипсет Tensor G6 демонструє продуктивність на рівні середнього сегмента й суттєво програє актуальним Snapdragon та Apple A-серії у важких завданнях і іграх.

Автономність і зарядка: конкуренти переходять на кремній-вуглецеві акумулятори ємністю до 7 000 мАг із надшвидкою зарядкою, тоді як складаний Pixel 11 Pro Fold отримав батарею на 4 750 мАг - навіть менше, ніж у попередника.

Камери: флагманський сегмент активно впроваджує 200-мегапіксельні перископічні модулі, а Google продовжує використовувати застарілу оптичну формулу.

Нові фішки: замість кардинального поліпшення заліза розробники додали сповіщення HiLight, яке експерти порівнюють із даремним датчиком температури з минулих поколінь смартфонів.

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Що вимагають користувачі від майбутнього Pixel 12?

Опитування показують чіткий тренд:

65 відсотків респондентів вважають, що у Pixel 12 компанія повинна першочергово віддати пріоритет апаратному забезпеченню.

За подальший розвиток виключно ШІ проголосували лише 2 відсотки.

Важливо, що більшість функцій Gemini працюють через хмару й доступні на інших смартфонах, тому покупка Pixel втрачає унікальну цінність, якщо залізо не відповідає ціннику.

Експерти резюмують: Pixel 11 довів лідерство Google у сфері програмного ШІ, але майбутній Pixel 12 мусить довести, що компанія здатна створювати конкурентне залізо.