Pixel 11 Pro XL став швидшим, але конкурентів не наздогнав: у чому причина

Pixel 11 Pro XL уже показав, на що здатен новий Tensor G6. Перші результати тестів свідчать про помітний приріст продуктивності, хоча до рівня флагманських чипів конкурентів процесору Google ще далеко.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на дані бенчмарків у GeekBench .

Що показали тести?

Процесор Tensor G6 у Pixel 11 Pro XL продемонстрував такі результати у бенчмарку Geekbench 7:

Одноядерний режим (single-core): 2 293 бали.

(single-core): 2 293 бали. Багатоядерний режим (multi-core): 7 108 балів.

У порівнянні з попередньою лінійкою пристроїв ці показники демонструють позитивну динаміку.

Торішня модель Pixel 10 Pro XL, яка працює на базі чипа Tensor G5, у цьому ж бенчмарку набрала 2 010 балів у одноядерних тестах та 5 923 бали у багатоядерних тестах.

Висновок фахівців: новий чипсет Tensor G6 забезпечує приріст продуктивності приблизно на 20 відсотків порівняно зі своїм попередником.

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Порівняння з конкурентами: контекст ринку

Попри внутрішній прогрес у серії Pixel, чипсет Tensor G6 поступається за потужністю технологічним рішенням конкурентів Google:

Samsung Galaxy S26 Ultra: оснащений процесором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, набрав 3 082 бали в одноядерному та 10 381 бал у багатоядерному тестуванні. Це робить пристрій від Samsung на 40 відсотків потужнішим порівняно з Pixel 11 Pro XL.

Загальне позиціонування: за рівнем продуктивності центрального процесора Tensor G6 знаходиться між чіпсетами Snapdragon 8 Gen 3 та Snapdragon 8 Elite. Це відповідає показникам процесора MediaTek Dimensity 9400.

Поточні цифри вказують на те, що процесор від Google зберігає відставання від актуальних флагманських систем на рівні одного покоління.

Ситуація для пристроїв серії Pixel додатково ускладнюється тим, що вже наступного місяця компанія Qualcomm планує презентувати новий процесор Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro.