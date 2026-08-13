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Pixel 11 Pro Fold став легшим і міцнішим: що Google змінила у смартфоні

11:18 13.08.2026 Чт
2 хв
Техногігант відмовився від радикальних експериментів із дизайном, але суттєво переробив начинку
aimg Ольга Завада
Pixel 11 Pro Fold став легшим і міцнішим: що Google змінила у смартфоні Гаджет втратив ємність батареї (фото: Google)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Google офіційно презентувала новий складаний смартфон Pixel 11 Pro Fold. Корпус пристрою став суттєво міцнішим і легшим за попереднє покоління, проте цінник на гаджет суттєво зріс.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на TechCrunch.

Міцніший шарнір і яскравіші екрани

Зовні новинка практично повністю повторює дизайн попередника. Google вирішила не експериментувати з пропорціями та формою корпусу на противагу конкурентам із Samsung, зберігши звичні габарити.

Проте всередині конструкцію суттєво переробили, зокрема, розробники створили повністю новий та міцніший механізм розкладання.

Основні зміни торкнулися якості відображення контенту. Зовнішній дисплей Pixel 11 Pro Fold отримав нову панель Super Actua з піковою яскравістю у 3600 ніт.

За заявою компанії, як внутрішні, так і зовнішні екрани стали на 20 відсотків яскравішими порівняно з торішньою моделлю.

Читайте більше: У смартфонах Pixel з'явиться популярна фішка iPhone: Google вже тестує новинку

Тонший корпус та оновлена зарядка

Смартфон полегшав і став помітно тоншим, однак це змусило виробника піти на певний компроміс у тривалості автономної роботи.

Замість акумулятора на 5015 мА·год, який використовувався в попередній версії, новинка отримала батарею ємністю 4750 мА·год.

Зменшення батареї дозволило зробити корпус на 1 мм тоншим, а вагу пристрою знизити на 20 грамів. При цьому розробники покращили швидкість бездротової зарядки, яка тепер підтримує потужність 25 Вт.

Покращені камери, новий чип та ціни

Можливості фото- та відеозйомки Pixel 11 Pro Fold суттєво розширили завдяки сучасному апаратному забезпеченню.

Пристрій оснастили оновленим 48-мегапіксельним основним сенсором, який здатен захоплювати більше світла для деталізованих кадрів у складних умовах освітлення.

Завдяки свіжому процесору Tensor G6 та оновленому чипу обробки зображень максимальний цифровий зум зріс із 20× до 30×.

Pixel 11 Pro Fold надійде в продаж у двох кольорових рішеннях - Olive (оливковий) та Obsidian (темно-сірий). Нова модель на старті оцінена у 1899 доларів.

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