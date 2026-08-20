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Скрытый апгрейд Pixel 11: какую функцию Google позаимствовала в Apple

12:09 20.08.2026 Чт
2 мин
Смартфон научился различать звонки вибрацией
aimg Ольга Завада
Скрытый апгрейд Pixel 11: какую функцию Google позаимствовала в Apple Pixel 11 получил удобную функцию для контактов (фото: Julian Chokkattu/Wired)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Google без громких анонсов добавила в линейку смартфонов Pixel 11 новую полезную функцию. Пользователи теперь могут выбирать уникальные паттерны вибрации для звонков и уведомлений, а также назначать их для отдельных контактов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Android Authority.

Как работает новая настройка вибрации?

Функция раздельного управления вибрационными сигналами была обнаружена в системных настройках смартфона. Google предлагает готовые варианты вибросигнала в зависимости от выбранного рингтона, однако пользователь может изменить их вручную.

Из доступных режимов можно выбрать :

  • Классическую длинную вибрацию (Classic Long Vibration);
  • Сердцебиение (Heartbeat);
  • Шестерни (Gears);
  • Гремучую змею (Rattlesnake);
  • Пульс (Pulse).

Специальные графики вибрирования отличаются не только по продолжительности, но и по характеру: от коротких резких импульсов до сложных последовательностей.

Настройки оповещений вынесены в раздел меню Sound and vibration.

Читайте больше: Pixel 11 Pro Fold стал более легким и прочным: что изменила Google в смартфоне

Персонализация для контактов и преимущества

Можно настроить вибрирование для отдельных абонентов через приложение Контакты.

Назначая различные ритмы вибрации для членов семьи или коллег по работе, владелец устройства может легко понять, кто именно звонит по телефону, даже не доставая смартфон из кармана.

Разработчики убеждены: обновление будет полезно пользователям, часто держащим гаджет в беззвучном режиме, работающим в шумных помещениях или имеющим ограничение зрения.

Эксклюзивность для серии Pixel 11

Заметим, что подобные решения уже давно существуют в iOS от Apple и некоторых оболочках Android. Со всем тем, Google реализовала эту функцию с глубокой интеграцией в собственные фирменные вибромоторы, считающиеся одними из лучших на рынке.

Обновленная система вибрации доступна исключительно на смартфонах серии Pixel 11. Компания пока не объявляла, появится ли эта функция на более старых моделях Pixel вместе с предстоящими обновлениями ПО.

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