Пригріє до +16, але дощі не оминуть деякі регіони: прогноз на сьогодні та коли похолодає
Сьогодні, 24 березня, в Україні переважатиме тепла весняна погода завдяки антициклону. Проте в окремих регіонах можливі невеликі дощі, а незабаром очікується похолодання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
Погода в Україні
За словами Діденко, сьогодні температура повітря в більшості областей буде в межах +12+16 градусів. Прохолодніше утримається на південному сході та сході країни - там вдень +6+11 градусів.
"Антициклон впливатиме на погоду більшості областей України, тому опади малоймовірні. Лише на Запоріжжі, Донеччині, Луганщині та в Криму пройдуть невеликі дощі", - уточнила синоптик.
Погода у Києві
У сьогодні очікується суха та сонячна погода, вдень +12+14 градусів.
Що далі
За прогнозом Діденко, надалі в Україні переважатиме тепла погода.
А найближче похолодання очікується наприкінці березня - на початку квітня.
Фахівці зауважують, що прихід справжнього тепла не завжди збігається з календарними датами.
Синоптики розрізняють три види весни: календарну, метеорологічну та астрономічну, кожна з яких має свої кліматичні критерії та терміни настання.