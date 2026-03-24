Пригреет до +16, но дожди не обойдут некоторые регионы: прогноз на сегодня и когда похолодает

07:00 24.03.2026 Вт
2 мин
Украину окутала весенняя погода, но на востоке прохладнее
aimg Ірина Глухова
Пригреет до +16, но дожди не обойдут некоторые регионы: прогноз на сегодня и когда похолодает Фото: синоптики дали прогноз погоды на 24 марта (Getty Images)

Сегодня, 24 марта, в Украине будет преобладать теплая весенняя погода благодаря антициклону. Однако в отдельных регионах возможны небольшие дожди, а вскоре ожидается похолодание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Погода в Украине

По словам Диденко, сегодня температура воздуха в большинстве областей будет в пределах +12+16 градусов. Прохладнее сохранится на юго-востоке и востоке страны - там днем +6+11 градусов.

"Антициклон будет влиять на погоду большинства областей Украины, поэтому осадки маловероятны. Только в Запорожье, Донецкой, Луганской областях и в Крыму пройдут небольшие дожди", - уточнила синоптик.

Погода в Киеве

В сегодня ожидается сухая и солнечная погода, днем +12+14 градусов.

Что дальше

По прогнозу Диденко, в дальнейшем в Украине будет преобладать теплая погода.
А ближайшее похолодание ожидается в конце марта - начале апреля.

Специалисты отмечают, что приход настоящего тепла не всегда совпадает с календарными датами.

Синоптики различают три вида весны: календарную, метеорологическую и астрономическую, каждая из которых имеет свои климатические критерии и сроки наступления.

