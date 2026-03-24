Пригреет до +16, но дожди не обойдут некоторые регионы: прогноз на сегодня и когда похолодает

Сегодня, 24 марта, в Украине будет преобладать теплая весенняя погода благодаря антициклону. Однако в отдельных регионах возможны небольшие дожди, а вскоре ожидается похолодание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Погода в Украине

По словам Диденко, сегодня температура воздуха в большинстве областей будет в пределах +12+16 градусов. Прохладнее сохранится на юго-востоке и востоке страны - там днем +6+11 градусов.

"Антициклон будет влиять на погоду большинства областей Украины, поэтому осадки маловероятны. Только в Запорожье, Донецкой, Луганской областях и в Крыму пройдут небольшие дожди", - уточнила синоптик.

Погода в Киеве

В сегодня ожидается сухая и солнечная погода, днем +12+14 градусов.

Что дальше

По прогнозу Диденко, в дальнейшем в Украине будет преобладать теплая погода.

А ближайшее похолодание ожидается в конце марта - начале апреля.