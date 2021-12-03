Президента призвали наложить вето на налоговый закон
Народный депутат Алексей Гончаренко призвал президента Владимира Зеленского наложить вето на законопроект №5600, принятый депутатами 30 ноября, и отправить его на доработку - для того, чтобы сбалансировать налогообложение на добычу руды.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на обращение нардепа в адрес главы государства, опубликованное в Telegram-канале.
"На заседании Верховной рады была отклонена поправка №97, которая устанавливала равные условия налогообложения добычи железной и марганцевой руды. В результате этого отклонения справедливое налогообложение марганцевой руды не установлено, а рента на добычу руды не сбалансирована", - говорится в обращении Гончаренко.
Народный депутат призвал президента применить право вето к проекту и внести мотивированные предложения по налогообложению добычи марганцевых руд.
"Как я уже говорил, "слуги" почему-то много говорят о налогах на добычу железной руды. А о марганцевой - почему-то забывают. И так получилось, что именно на добычу марганцевой руды имеет монополию господин Игорь Валериевич Коломойский", - пояснил депутат.
Гончаренко убежден: если президент подпишет упомянутый проект, это будет свидетельствовать о его связи с олигархом Коломойским.
"Или президент ветирует этот закон, или это покажет зависимость высшей власти от бенефициара", - резюмировал нардеп.
Напомним, Верховная рада приняла в целом законопроект №5600, которым повышаются налоги для населения и ряда отраслей. По оценкам экономистов, если этот закон будет принят, цены на товары и услуги в Украине возрастут минимум на 15%, а украинцы будут вынуждены платить налог за земельные участки.
Ранее экономист Борис Кушнирук заявил, что народные депутаты отклонили поправку №97 и вывели из-под повышенного налогообложения марганцевые руды, которые в Украине монопольно добываются олигархом Игорем Коломойским, из-за его связи с президентом Владимиром Зеленским.
В свою очередь народный депутат Михаил Цымбалюк заявил, что неодинаковый подход норм закона к бизнесу в зависимости от того, какому олигарху он принадлежит, вызовет удивление у международных партнеров Украины, как ЕС, МВФ, руководства США и международных бизнес-ассоциаций.