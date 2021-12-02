От налогового законопроекта пострадают все украинцы, - экономист

Больше всего пострадают от законопроекта №5600 рядовые граждане, малый и средний бизнес и селяне, которые что-то выращивают в своих огородах и садах. А вот олигархи, особенно приближенные к власти, только выиграют от него.

Он проанализировал текст и выяснил, что, несмотря на многочисленные заверения властей, законопроект ухудшит финансовое состояние миллионов рядовых граждан, а также представителей малого и среднего бизнеса, для которых повысились налоги. В то же время бизнес олигарха Игоря Коломойского от проекта никоим образом не пострадает.

Если посмотреть процедуру голосования за законопроект №5600, становится очевидным: единственной отклоненной стала правка №97. Власть сразу объявила об очередной победе в борьбе с олигархатом. Однако, если проанализировать содержание отклоненной поправки, то становится понятным: ее отклонили, защищая интересы главного кукловода и бенефициара нынешней власти - господина Коломойского", - подчеркнул экономист.

Кушнирук объяснил: правка №97 устанавливала единые подходы к обложению железной и марганцевой руды (привязка к индикативным ценам в Китае с корректировкой на доставку). В случае ее принятия ГОКи господина Коломойского (Марганецкий, Покровский) платили бы на 20 млн долларов в год больше, чем сейчас. Ведь, по факту, сейчас они платят рентные платежи от внутренней цены на марганцевую руду между ГОКами и ферросплавными заводами Коломойского, а эта цена - совсем не рыночная. Поэтому Коломойский и дальше будет платить в бюджет копейки.

"Причин для подобной избирательности много. Но наиболее значим факт активного союзничества президента и одиозного олигарха, который скрывается от правоохранительных органов в США, обворовал наше государство на сотни миллиардов гривен, и останавливаться не собирается. Тем более, что фактов, подтверждающих этот союз и ограбление государства в его интересах более чем достаточно, начиная от "Центрэнерго", "Энергоатома", "Укрнафты", "Нафтогаза" и "Большой стройки" и заканчивая проектом "Большой вагон", который, если олигарху удастся его протолкнуть, принесет ему еще около 100 млрд грн", - убежден экономист.