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Украинцев, имеющих земельные паи, обложили новым налогом

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Украина, Вторник 30 ноября 2021 18:16
Украинцев, имеющих земельные паи, обложили новым налогом Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Теперь все украинцы, в собственности которых есть земельные паи, обязаны будут платить минимальный налог в 1,5 тыс. грн с каждого гектара. Такая норма содержится в так называемом "ресурсном" законе, который приняла во втором чтении и в целом Верховная рада.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на документ, размещенный на сайте парламента.

Налоги придется платить также, если участок расположен в черте города (фактически, это огород): если размер этого огорода 0,5 га (50 соток), придется платить фиксированный налог. Причем даже если человек выращивает на нем продукцию исключительно для собственного потребления, и не продает ее на рынке.

Что касается сельскохозяйственных земельных участков, которые расположены за пределами населенных пунктов - то они должны будут платить не менее минимальной суммы налога, примерно 1,5 тыс. грн с 1 гектара.

Характерно, что это повышение никак не повлияет на крупные агрохолдинги, так как они не являются владельцами земли - исключительно на небольших фермеров и имеющих землю крестьян.

Как известно, сегодня Верховная рада приняла в целом законопроект №5600. Этим законом повышаются налоги для целого ряда отраслей, в том числе - для производителей алкоголя и продуктов питания. Также вводится налог на продажу недвижимости в 18%.

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