Президента Кіпра визначатиме другий тур. Поки що лідирує ексглава МЗС країни

Колишній глава кіпрського Міністерства закордонних справ Нікос Христодулідіс лідирує за підсумками першого туру виборів президента.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Його суперником у другому турі, який відбудеться 12 лютого, став колишній постпред Кіпру при ООН Андреас Маврояніс. Як зазначає видання, це випливає із попередніх офіційних результатів, оприлюднених у неділю, 5 лютого.
"За підсумками опрацювання 100% бюлетенів безумовним лідером першого туру став колишній глава кіпрського міністерства закордонних справ Нікос Христодулідіс. Консервативний політик отримав 32,04% голосів", - констатує видання.
В обох лідерів недільного голосування, за словами Reuters, тепер є тиждень, щоб залучити на свій бік виборців, після чого переможцю доведеться боротися з тим, як вийти з глухого кута в переговорах про возз’єднання етнічно розколотого Кіпру, а також із нелегальною міграцією, трудовими суперечками та відновленням іміджу країни, заплямованого корупційними скандалами та програмою "інвестиції в обмін на паспорти".
Крім того, Reuters нагадав, що Кіпр був розколотий під час турецького вторгнення в 1974 році після короткого перевороту, інспірованого Грецією. Останній раунд мирних переговорів провалився в 2017 році.
Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що Кіпр конфіскував всього 105 млн євро активів росіян, але обіцяв "посилений контроль".
Крім того, ми писали, що президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Кіпру Нікосом Анастасіадісом посилення санкційного тиску на Росію.
Додамо, що влада Кіпру скасовує спрощений візовий режим для громадян Росії.
Нагадаємо, що Кіпр закрив свій повітряний простір для літаків Росії ще у лютому минулого року.
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