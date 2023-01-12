Зеленський обговорив з президентом Кіпру посилення санкційного тиску на Росію
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 12 січня, провів телефонну розмову з президентом Кіпру Нікосом Анастасіадісом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського у Telegram.
Повідомляється, що президенти обговорили поточні безпекові виклики.
Окрім того, Зеленський подякував Анастасіадісу за гуманітарну допомогу для України та готовність підтримувати посилення санкційного тиску на РФ.
Як повідомлялося раніше, вчора Зеленський зустрівся у Львові з лідерами Польщі та Литви Анджеєм Дудою і Гітанасом Науседою. Вони підписали спільну декларацію президентів Люблінського трикутника.
До цього президент провів координаційну нараду щодо стану забезпечення охорони державного кордону та актуальної безпекової ситуації у північно-західних областях України.