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Зеленський обговорив з президентом Кіпру посилення санкційного тиску на Росію

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Четвер 12 січня 2023 13:53
Зеленський обговорив з президентом Кіпру посилення санкційного тиску на Росію Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 12 січня, провів телефонну розмову з президентом Кіпру Нікосом Анастасіадісом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського у Telegram.

Повідомляється, що президенти обговорили поточні безпекові виклики.

Окрім того, Зеленський подякував Анастасіадісу за гуманітарну допомогу для України та готовність підтримувати посилення санкційного тиску на РФ.

Як повідомлялося раніше, вчора Зеленський зустрівся у Львові з лідерами Польщі та Литви Анджеєм Дудою і Гітанасом Науседою. Вони підписали спільну декларацію президентів Люблінського трикутника.

До цього президент провів координаційну нараду щодо стану забезпечення охорони державного кордону та актуальної безпекової ситуації у північно-західних областях України.

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Кипр Володимир Зеленський
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