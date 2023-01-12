Зеленський обговорив з президентом Кіпру посилення санкційного тиску на Росію

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 12 січня, провів телефонну розмову з президентом Кіпру Нікосом Анастасіадісом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського у Telegram .

Повідомляється, що президенти обговорили поточні безпекові виклики.

Окрім того, Зеленський подякував Анастасіадісу за гуманітарну допомогу для України та готовність підтримувати посилення санкційного тиску на РФ.

Як повідомлялося раніше, вчора Зеленський зустрівся у Львові з лідерами Польщі та Литви Анджеєм Дудою і Гітанасом Науседою. Вони підписали спільну декларацію президентів Люблінського трикутника.

До цього президент провів координаційну нараду щодо стану забезпечення охорони державного кордону та актуальної безпекової ситуації у північно-західних областях України.