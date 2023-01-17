Кіпр конфіскував всього 105 млн євро активів росіян, але обіцяє "посилений контроль"

Кіпр заморозив частково банківські вклади на рахунках тих росіян, які потрапили під санкції через вторгнення Росії до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра фінансів Кіпру Константіноса Петрідіса телеканалу CBS .

За словами міністра, лише у 2022 році громадяни Росії розмістили в кіпрських банках 5,6 млрд євро. Натомість Кіпр конфіскував усього 105 млн євро російських депозитів. Пояснюючи, чому так мало, міністр запевнив, що паспорти санкційних олігархів перебувають у "процесі" анулювання, а слідом відбудеться арешт активів.

Проте, запевнив міністр, всі кіпрські компанії, власниками яких вважаються підсанкційні російські олігархи, перебувають під "підвищеним контролем". Влада має наміри позбавити 10 з них "золотих" паспортів, виданих Кіпром за багатомільйонні інвестиції в країну.

Однак міністр фінансів Кіпру не назвав жодного імені, посилаючись на європейські правила захисту даних. Водночас, як зазначає видання, інші країни Євросоюзу публікували такі списки.

Серед росіян, які отримали "золоті" паспорти на Кіпрі, за даними CBS, - олігархи з РФ Олег Дерипаска, Михайло Гуцерієв, Ігор Кєсаєв, Олександр Пономаренко, Вадим Мошкович, Олексій Кузьмичов, а також члени їхніх сімей. Загалом до цього списку потрапила 21 особа.

Всього на Кіпрі власниками "золотих" паспортів є майже 7 тисяч осіб, серед яких половина - росіяни.