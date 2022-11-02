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Кіпр скасовує спрощений візовий режим з Росією

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Кіпр, Середа 02 листопада 2022 14:48
Кіпр скасовує спрощений візовий режим з Росією Фото: Кіпр скасовує спрощений візовий режим з Росією (flickr.com)
Автор: Тетяна Степанова

Влада Кіпру оголосила, що у країні більше не застосовуватимуться спрощені правила для громадян росії, які звертаються за туристичними візами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Mirror.

Зазначається, що з 1 грудня країна почне стягувати повну плату за оформлення туристичних віз із росіян, які раніше були звільнені від візових зборів.

Згідно з новими правилами, які набудуть чинності наступного місяця, власники російських паспортів повинні будуть заплатити 80 євро при оформленні туристичної візи, за дітей віком від 6 до 12 років - 40 євро.

Влада Кіпру зазначила, що таке рішення ухвалене через призупинення угоди між ЄС та Росією про спрощений візовий режим 12 вересня.

На Кіпр, який не входить до шенгенської зони, без національної кіпрської візи можуть вʼїжджати росіяни, які мають шенгенські візи або багаторазові національні візи Румунії, Хорватії чи Болгарії.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що з 19 вересня, коли за рішенням уряду набули чинності обмеження на несуттєві поїздки, потік громадян Росії до Латвії скоротився на 34 відсотка.

Також раніше ми писали, що 18 жовтня, слідом за іншими країнами, Німеччина ускладнила видачу віз росіянам.

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